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Dünya Suriye'de takas! Rejim ve muhalifler, alıkonulan 5’er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı
Dünya

Suriye'de takas! Rejim ve muhalifler, alıkonulan 5’er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı

Suriye’de katil Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, alıkonulan 5’er kişiyi Astana süreci çerçevesinde eş zamanlı serbest bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 19:24:00 -
Suriye'de takas! Rejim ve muhalifler, alıkonulan 5’er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı

Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler’in (BM) katılımıyla kurulan “Zorla Alıkonulan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu” bünyesinde hazırlanan beşinci proje çerçevesinde, alıkonulan bazı kişiler serbest bırakıldı.

Çalışma grubu, 2 Temmuz 2021’de de cephe hattındaki Ebu Zindeyn bölgesinde 5’er kişiyi karşılıklı ve eş zamanlı salıvermişti.
Salıverme işlemi, Türkiye’nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde, BM ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü temsilcilerinin kontrolünde uluslararası kurallara göre gerçekleşti.

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