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Aktüel

Suriye’de siviller Rus askeri konvoyunu taşladı

Suriye’de sivil vatandaşlar devriye atan Rus askeri konvoyunu taşladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:15:03 -
Suriye’de siviller Rus askeri konvoyunu taşladı

Suriye’de sivil vatandaşlar devriye atan Rus askeri konvoyunu taşladı.



Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Eriha kenti yakınlarında M4 karayolunda devriye görevine çıkan Rus askeri konvoyu bölgede yaşayan sivil halk tarafından taşlandı. Vatandaşlar, Esad rejiminden kurtarılan bölgelerde Rus askerlerini istemediklerini dile getirdi.



Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında dün gerçekleştirilen 13. ortak kara devriyesi, Eriha kentinin batısında bulunan Urm el-Cuz köyü yakınlarına kadar ulaştı.

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