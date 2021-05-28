Suriye'de bugün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından oy sayım işlemi son buldu. Tüm dünyada sonuçlar takip edilirken "Suriye'de seçimi kim kazandı? Suriye seçim sonuçları oy oranları nasıl?" soruları araştırıldı.

Suriye'de seçimi kim kazandı?

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, oyların yüzde 95,1'ini alan Beşar Esad'ın zaferini ilan etti.

Suriye'de bugün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından oy sayım işlemi sona erdi.

Seçim sonucunu duyuran Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1'ine tekabul eden 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını bildirdi.

Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi.

Halk Meclisi Başkanı, vatandaşların sergilediği 'yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını' kaydetti.

Bununla birlikte Suriye Sosyalist Birlik Partisi'nin adayı Abdullah Sallum Abdullah'ın 213 bin 968 oy aldığı belirtildi.

Öteki adaylar Mahmud Muri oyları yüzde 3,3'ünü alırken, Abdullah Sellum ise yüzde 1,5 oranında oya sahip oldu.

Resmi sonucun Esad'ın kazandığı yönünde açıklanmasıyla birlikte Suriye'nin birçok kentinde halk, kutlamalar için sokaklara döküldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA; Şam, Halep, Lazkiye, Humus, Haseke ve diğer bir dizi kentten kutlama görüntüleri paylaştı.