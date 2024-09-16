Suriye’de şaşırtmayan görüntü! PKK tünellerinin ucu bakın nereye çıktı

Suriye'nin Ayn İsa bölgesindeki Suvan Cuvani'ye eyleme gelen Fehed Mahmut El Ali isimli PKK'lı terörist, bölgede Esed rejimi ile terör örgütünün ortak faaliyetlerini deşifre etti. Ayn İsa bölgesinde bulunan Suvan Cuvani’ye eylem yapmaya gelirken yakalanan terörist, yapılan ilk mülakatta Esed rejimiyle örgütün iş birliğini anlattı.

MOTOSİKLETLE GEÇİYORLAR

Bölgeye 8 kişiden oluşan bir terörist grubunun saldırı amacıyla geleceklerini ve öncesinde kendilerinin öncü olarak gönderildiğini söyleyen terörist Mahmut El Ali, Ayn İsa'ya bağlı köyler hakkında bilgi verdi. Esmer kod adlı terörist, sivil şahısların dahi bulunmadığı bir köyde tünel olduğunu ve tünel hattının çıkışının ise rejim noktasına ulaştığını itiraf etti. Bölgede görev yerlerinde değişiklik yapıldığını belirten El Ali, nöbetçi değişiminin tüneller arasında motosikletlerle gerçekleştirildiği anlattı.

PKK'lı teröristler nöbet değişimini tüneller arasındaki motosikletlerle gerçekleştiriyor.

GİZLİ TANKLARI VAR

Suriye'de bulunan rejim kontrolündeki Ayn İsa'ya bağlı bir köyde sivil şahısların yaşamadığını belirten El Ali, bölgedekilerin tamam bulunanların tamamının terör örgütü üyeleri ve rejim askerlerinden oluştuğunu itiraf etti. TSK'nın yaptığı topçu ve havan atışlarından korktuklarının altını çizen PKK'lı terörist, namlu sesi duyar duymaz tünele girdiklerini, kendi gruplarında top ve havan atışlardan zarar gören olmadığını anlattı.

Bölgede nöbet tutan teröristlerin yanı sıra 20 kişilik bir rejim unsurunun bulunduğunu da belirten El Ali, rejime ait gizlemek amacıyla üzeri branda ile örtülmüş bir tankın olduğunu da anlattı. Rejim unsurlarının gizledikleri tankın koordinatlarını itiraf eden teröristin, bölgede harekatlara karşı da bir tanksavarlarının olduğunu ancak faaliyet yerini bilmediğini itiraf etti. Daha önce 2 kere top atışı olduğunu ancak teröristlerin zarar görmediğini belirten El Ali, teröristlerin 2 haftalık sürede değişimin yapıldığı ve her nöbetçinin bir 4 şarjörlü Kaleşnikof silah taşıdığı ve nöbetçiler dahil tüm teröristlerin üstlerinde de 2'şer adet el bombası bulunduğunu anlattı.

Teröristler okul yolunu EYP'lerle tuzakladı.

Okul yoluna EYP

Bir çok köyün rejim tarafından siviller gönderilerek boşaltıldığını anlatan terörist El Ali, Ayn İsa'nın kuzeyinde bir başka köyde de okul yolunun EYP ile tuzaklandığını itiraf etti. Okul yolunu EYP'lerle tuzaklayan teröristlerde gece görüşü cihazı da bulunduğunu belirten El Ali'nin bölgede nöbetleri 2 saatte bir arayla yaptıklarını anlattı.

Doçkalı su deposu!

Terörist Fehed Mahmut El Ali'nin verdiği ifadede Ayn İsa'ya bağlı bir diğer köyde de su deposunun bulunduğunu ve bu su deposunun inşaatı devam ederken hemen altında bulunan yapının içinde namlusu mazgaldan dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş Doçka silahı bulunduğunu itiraf etti. Bölgede rejim askerinin bulunmadığını anlatan El Ali, korumanın 6 kişilik terörist grubu tarafından yapıldığını belirtti.

Irak ve Suriye’de 3 terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."