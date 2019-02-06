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Suriye'de S-300'ler harekete geçirildi

İsrail, Suriye'de Rus askeri uçağının düşürülmesinin ardından S-300 hava savunma komplekslerini faaliyete geçirdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:25
Suriye'de S-300'ler harekete geçirildi

İsrailli uydu görüntüleme şirketine göre Rusya'nın Ekim 2018'de Suriye hava savunma sisteminin İsrail'in düzenlediği saldırıyı püskürtmeye çalışırken İsrail uçaklarının provokasyonuyla Rus askeri nakliye uçağı İl-20'yi yanlışlıkla düşürmesinin ardından Suriye'ye sevk ettiği S-300 hava savunma kompleksleri faaliyete geçti.

Rusya'nın sevk ettiği 4 S-300 fırlatma rampasından 3'ünün kullanıma hazır getirildiğini, 1'inin ise kamuflaj ağıyla örtülü vaziyette tutulduğunu belirten ImageSat International'ın açıklamasında, "Mevcut bölgesel gerilim ve S-300 sistemlerinin faaliyete geçirilmesi nedeniyle söz konusu gelişme, operasyonel seviye ve alarm durumunda bir artışa işaret ediyor olabilir. Ancak neden sadece bir fırlatma rampasının kamuflaj ağıyla örtülü olduğu belirsiz. Bu, nadir görülen bir durum ve tüm bataryanın ve özellikle de üzeri örtülmüş fırlatma rampasının operasyonel seviyesine dair soru işaretleri doğuruyor" dendi.

ImageSat International'a göre S-300 fırlatıcısının konuşlandırıldığı iddia edilen bölge, Masyaf kasabasının kuzey batısında bulunuyor.

Ancak Rusya ve Suriye bu iddialarla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından sevk edildi

İsrail, Suriye'ye sık sık hava saldırıları düzenliyor. Son hava saldırısı 20-21 Ocak'ta iki gün sürdü ve Tel Aviv'in iddiasına göre Şam Uluslararası Havaalanı çevresindeki İran hedeflerini vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı bu saldırıdan sonra yaptığı değerlendirmede Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait 30 kruz füzesi ile güdümlü bombaları düşürdüğünü teyit etti.

Rusya, geçtiğimiz ekim ayı başlarında, Suriye'ye S-300 sevkiyatını tamamlamıştı. Sevkiyatta ilgili radar, hedef tanıma sistemleri, komuta merkezi ve dört fırlatıcının da aralarında bulunduğu toplam 49 parça ekipman bulunuyordu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, eylül ayında yaptığı bir açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin Rusya'ya ait İl-20 nakliye uçağını kalkan yaparak Suriye'ye saldırması ve bunun sonucu olarak Rusya uçağının Suriye hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından, Suriye'deki Rusya personelinin güvenliğini artırmak için geniş tedbirler alınacağını duyurmuştu.

İsrail suçlamaları reddediyor

Şoygu, Moskova'nın Şam'a, İl-20'nin düşürülmesi ve uçaktaki Rusya askeri personelinin ölümünden ötürü ‘uygun' bir cevap olarak iki hafta içinde S-300 hava savunma sistemleri sevk edileceğini bildirmişti.

İsrail, suçlamaları reddetmiş, Rusya tarafını tedbir alması için bu bölgede hava saldırısı düzenleyeceğine dair uyardığını iddia etmişti.

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:25
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