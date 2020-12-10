Suriye’de Rus-YPG ortaklığı

Münübe Yılmaz

ABD’nin binlerce TIR silah vererek desteklediği PKK/YPG’ye açık bir destek de Rusya’dan geldi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye’nin kuzeyinde Rusya ve YPG, Türkiye’nin bölgedeki girişimlerini önlemek için bir anlaşma imzaladı.

Rusya askeri yetkililer ile YPG’li bazı isimlerin önceki gün Kamışlı kentinde bir araya gelerek bölgedeki sözde güvenliğin sağlanmasına dair ortak iş birliği çerçevesi oluşturdu ve ilk adım olarak da ortak gözlem noktaları kurulması hususunda anlaşmaya varıldı. Dün ise Rusya, Esed rejimi ve YPG, bölgede Türkiye ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarının hamlelerine karşı bir görüşme gerçekleştirdi. Ayn İsa’da gerçekleştirilen 3 saatlik görüşme sonucunda Türk askeri bölgelerine yakın ve içinde YPG’lilerin de yer alacağı üç stratejik ortak gözlem noktanın kurulması konusunda anlaştıkları öğrenildi. Son dönemde Ayn İsa ekseninde Türkiye destekli gruplarla YPG arasında çatışmalar yaşanıyordu. YPG bu paralelde Rusya ile görüşmelerini sıklaştırmıştı.

Siyasi kaynaklar, Rusya’nın YPG ve rejimi aynı masa etrafında oturtup, ortak gözlem noktası kurulması hususunda anlaştırmasının dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.