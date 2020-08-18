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Aktüel Suriye’de Rus tümgeneral patlamada öldü
Aktüel

Suriye’de Rus tümgeneral patlamada öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:44:15 -
Suriye’de Rus tümgeneral patlamada öldü

MOSKOVA (AA) - Suriye'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." denildi.



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