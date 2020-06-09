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Suriye’de Rus askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 yaralı

Suriye’nin Halep’e bağlı Ayn el Arap’ta yola döşenen el yapımı patlayıcının Rus askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 3 Rus askerin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:50:15 -
Suriye’de Rus askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 yaralı

Suriye’nin Halep’e bağlı Ayn el Arap’ta yola döşenen el yapımı patlayıcının Rus askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 3 Rus askerin yaralandığı bildirildi.


Suriye’nin Halep’e bağlı Ayn el Arap’ta yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP), askeri aracın geçişi sırasında patladı. Yerel kaynaklar, patlamada 3 Rus askerin yaralandığını duyurdu. Olay yerine 2 Rus helikopterin sevk edildiği öğrenildi.

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