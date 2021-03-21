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Dünya Suriye'de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı
Dünya

Suriye'de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı

Suriye’de Esad rejimi tarafından Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye düzenlenen topçu saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 13:11:00 -
Suriye'de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 10 yaralı

Suriye'de Esad rejimi Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneyi topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Büyük bir hasar oluşan hastane kullanılamaz hale geldi. Hastanedeki hemşire ve doktorlar sivil savunma ekipleriyle beraber yaralılara olay yerinde müdahale etti. Durumları ağır olan yaralılar ise çevredeki hastanelere nakledildi. Hastanenin çevresindeki evler de kullanılmaz hale geldi.
Yerel kaynaklar Esad rejiminin hastaneye en az 4 topçu fırlattığını bildirirken, ölü ve yaralı sayısının yükselebileceğini açıkladı.

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