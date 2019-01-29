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Suriye'de öldürülen terörist için cenaze hizmeti sunan CHP'li isim Adana'da aday gösterildi

CHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Zeydan Karalar'ı aday gösterdi. Karalar, belediye araçlarını 2016'da PKK'lı teröristin cenazesine tahsis etmesiyle hafızalarda...

29 Ocak 2019 Salı 22:41
Suriye'de öldürülen terörist için cenaze hizmeti sunan CHP'li isim Adana'da aday gösterildi

CHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Zeydan Karalar ismini gösterdi. Karalar halen başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyenin araçlarını PKK'lı teröristin cenazesine tahsis etmesiyle hatırlanıyor.

Suriye'de öldürülen teröriste cenaze hizmeti

Karalar CHP tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ancak Başkan, 2016 yılında Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı Fatma Eylem Ataş'ın cenazesi için belediye cenaze aracı tahsis etmesiyle gündeme gelmiş, bu destek kamuoyunca tepkilere neden olmuştu.

Belediye terörist cenazesini kaldırmıştı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın araç tahsis ettiği teröristin Mezarlığındaki anma etkinliğine terör örgütü yandaşına izin vermemiş PKK'yı simgeleyen sözde bayrak ve diğer malzemelere el koymuştu.

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:41
  1. Zeydan Karalar
  2. PKK'lı teröristin cenazesi
  3. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  4. YPG/PKK'lı Fatma Eylem Ataş
  5. CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar

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  • NurNur4 dk önce
    Chpnin amacı pkknın yapamadığını yapmak oy veren haindir

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