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Dünya Suriye’de mayınlar 2 bin 601 can aldı
Dünya

Suriye’de mayınlar 2 bin 601 can aldı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkedeki iç savaşta çatışan gruplarca döşenen kara mayınlarının 2 bin 601 sivilin ölümüne yol açtığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:01:00 -
Suriye’de mayınlar 2 bin 601 can aldı

Suriye’de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Mart 2011’den bu yana devam eden iç savaşta, mayın patlamaları sonucu 598’i çocuk, 267’si kadın toplam 2 bin 601 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ölenler arasında 8 sağlık çalışanı, 6 sivil savunma (Beyaz Baretliler) gönüllüsü ve 9 medya çalışanı yer aldı.

Kara mayınları yüzünden can kayıplarının en çok yaşandığı il, Halep oldu. Söz konusu sürede Halep’te 703, Rakka’da 626, Deyrizor’da 418, Dera’da 236, Hama’da 183, İdlib’de 143, Haseke’de 131, Humus’ta 89, Şam’da 63, Süveyda’da 4, Kuneytra’da 3 ve Lazkiye’de 2 sivil yaşamını yitirdi.

En çok ölüm 2017’de oldu

Mayınların yol açtığı ölümlerin yıllara göre dağılımında ise 2017 başı çekti. 2011’de 6, 2012’de 31, 2013’te 101, 2014’te 97, 2015’te 246, 2016’da 489, 2017’de 822, 2018’de 427, 2019’da 291 ve bu yıl 91 sivil mayınlar yüzünden hayatını kaybetti. Raporda, uzaktan patlatılan bombalar ve saldırılar soncu yaşanan can kayıplarına yer verilmedi.

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