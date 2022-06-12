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Dünya Suriye'de mayın patladı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Suriye'de mayın patladı! Çok sayıda ölü var

Suriye'de bir kamyonetin geçişi sırasında mayın patladı. Olayda 11 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 12:50:00 -
Suriye'de mayın patladı! Çok sayıda ölü var

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde bir kamyonetin geçişi esnasında mayın patlaması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Dera ilinin Deyr Adas bölgesinde bir kamyonetin seyahati sırasında mayına çarpması sonucu 5'i çocuk 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Olayın hemen ardından yaralıların hastaneye nakledildiği, bazı yaralıların durumlarının ise kritik olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilerde, patlayıcıdan etkilenen aracın işçileri taşıdığı belirtildi.

Suriye'deki on yılı aşkındır süren savaşta çatışmalar yer yer azalsa dahi patlayıcılar, sivillerin hayatını büyük ölçüde riske atıyor. 2022 yılından bu yana patlayıcılar sebebiyle 124 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 2021 sonlarında bu sayı 241 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Mepa News

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