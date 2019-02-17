Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar

Suriye haber ajansı SANA, ABD güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın elindeki 40 ton altını helikopterlerle taşıdığını ileri sürdü.

Suriye haber ajansı SANA, ABD güçlerinin Haseke'nin güney kırsalındaki bölgeden terör örgütü DEAŞ'ın elindeki altınları helikopterlerle taşıdığını iddia etti.



SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, DEAŞ'ın Haseke'nin güney kırsalında bulunan el-Şeddadi kentinin doğusunda sakladığı büyük miktarda altın, ABD tarafından taşındı.

ABD helikopter ile aldı

Kaynakların iddiasına göre, DEAŞ'ın ''ganimet'' diyerek el koyduğu yaklaşık 40 ton altın bu bölgede bulunuyordu. ABD helikopterleri, teslim olan DEAŞ'lı teröristleri tahliye etmek için bölgeye helikopterler gönderdi. Teslim olan üst düzey teröristler ABD'ye para ve altının yerini söyledi. ABD'nin bölgeye gönderdiği bazı helikopterlere büyük paketler yüklendi.



SANA'nın haberinde, buradaki altınların daha önce DEAŞ'ın kontrölünde bulunan Musul ve diğer Suriye şehirlerinde el konulan altınlar olduğu ileri sürüldü.

'Teröristleri tahliye ediyorlar' iddiası

Aralık 2018'de İran'ın Tasnim haber ajansına konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin bölgede sıkışan DEAŞ'lı teröristleri Afganistan'a tahliye ettiğini ileri sürmüştü. Laricani konuya ilişkin, ''Geçen yıl ABD, çok sayıda DAEŞ teröristini Afganistan'a taşıdı. Irak ve Suriye'de yaşanan sorunlar başka bir Asya ülkesinde de yaşanabilir.'' iddiasında bulunmuştu.



2017 ve 2018 yılında ABD'nin DEAŞ'a yardım ettiği birçok kez gündeme geldi. Washington yönetimi ise başta ''altın meselesi'' olmak üzere birçok konuda sessizliğini koruyor.





