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Dünya

Suriye'de İranlı terörist gruplar, Halife Ömer bin Abdülaziz'in naaşını çaldı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplar, İslam Halifelerinden Ömer bin Abdülaziz'in mezarını kazarak naaşını kaçırdı. Halife'nin naaşının kalıntılarının akıbeti bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:41:00 -

Esed rejimi güçlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüde, İran destekli terörist gruplar, Suriye'nin İdlib kentinin Maaratünnuman ilçesi yakınlarındaki Deyr Şarki köyünde bulunan Halife Ömer bin Abdulaziz'in mezarının kazıldığı görülüyor.

İkinci İslam Halifesi Hazreti Ömer'in torunlardan olan Ömer bin Abdulaziz'in mezarının içinin boş olduğu görüntülerde yer alıyor. Halife'nin naaşının kalıntılarının ise akıbeti bilinmiyor.

Rejim güçleri Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarını hiçe sayarak geçen aylarda ele geçirdiği Maaratünnuman ilçesindeki İslam Halife'sinin mezarının bulunduğu türbeyi yakarak büyük zarar vermişti.

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Yorumlar

muaviye

hainler
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vedat uşaklıgil ataseven

CHP VEKİLLERİ BOSUNA DEMEDİ TURKİYE VE İRAN SAVASSA İRANIN TARAFINI TUTARIM DİYE....KEMALİST REJİMDE 50 BİN MEZAR AÇTIRMIŞTI... MİMAR SİNAN IN BİLE KAFATASI KAYIP....
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