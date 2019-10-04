Suriye'de hangi fakülteler kurulacak? Suriye’deki fakülteler nereye kurulacak?

Suriye'ye fakülte mi kurulacak? Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Gaziantep Üniversitesine bağlı 3 fakülte kurulacak. Suriye’deki fakülteler nereye kurulacak? Peki Suriye'de hangi fakülteler kurulacak?

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Suriye'de, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab),İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulması kararlaştırıldı.