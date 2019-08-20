0553 313 94 23

Suriye’de Esed rejimi güçlerinin hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Suriye’de Esed rejimi güçlerinin Han Şeyhun’u ele geçirmek amacıyla pazartesiyi salıya bağlayan gece gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

20 Ağustos 2019 Salı 19:59
Suriye’de Esed rejimi güçlerinin hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Suriye’de Esed rejimi güçlerinin Han Şeyhun’u ele geçirmek amacıyla pazartesiyi salıya bağlayan gece gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.



Suriye’de Esed rejimi güçlerinin Han Şeyhun’u ele geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Gece boyunca saatlerce süren saldırının kısa bir bölümünü oluşturan görüntüyü rejimle beraber olan Rus ANNA TV kanalı kayıt etti. Bölgeden alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin Han Şeyhun yerleşim yerinin kuzeyinde bulunan Nimr Tepesi’ni ve M5 otoyolunun doğusunda bulunan Maarzaf Tepesi’ni ele geçirdiği, rejim güçlerinin tam olarak Han Şeyhun yerleşim yerine giriş yapmadığı, bölgeye yönelik top ve havan atışlarının devam ettiği öğrenildi.



Bölgedeki tüm muhalif grupların Han Şeyhun güneyinde bulunan Kafr Zeyta, Morek, Al Lataminah bölgelerinden çekildiği, Han Şeyhun güneydoğusunda bulunan ve bölgede hakimiyetin sağlanması için kritik öneme sahip Han Şeyhun (Hazzanat) depolarının 20.08.2019 saat 11.00 itibarıyla HTŞ ve Ceyşül İzze kontrolünde olduğu, güneyden çekilen muhaliflerin de Hazzanat-Tall Tar’i arasında konuşlanarak yeni savunma hattı oluşturdukları bilgisi edinildi. Rejim güçlerinin 20.08.2019 sabah saatlerinde boşaltılan bölgelere giriş yapmadığı, ancak bu durumun uzun sürmeyeceği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor Atina'da
    1. Trabzonspor Atina'da
    2. Başakşehir'den iki anlaşma birden!
    3. Ufuk Sarıca: “İyi bir turnuva bizi..
    4. Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri..
    5. 268 kaçak yakalandı
    6. M. Başakşehir, Mahmut Tekdemir’in..
    7. Hatay'da otomobil şarampole..
    8. Damat ve sağdıcın zor anları
    9. Rıza Çalımbay: Çaykur Rizespor maçına..
    10. Bakan Kasapoğlu’ndan millilere ziyaret
    11. Başkan Erdoğan Sultanahmet'te..
    12. Balıkesir’de 150 bin paket kaçak..
    13. Başkentte trafik kazası: 8 yaralı
    14. Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
    15. Hindistan'dan Pakistan'a nehirlere..
    16. ABD Başkanı Trump bir kez daha dede oldu
    17. Putin’e hakaret eden Gürcistanlı..
    18. Ağrı’da terör propagandasına 9 gözaltı
    19. AB yine durmadı! HDP'ye desteğe koştu
    20. "Bir an önce masayı işletelim"
    21. TÜRKAD Başkanı'ndan CHP'ye kayyım..
    22. Günde bir avuç vişne yerseniz.....
    23. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    24. Erdoğan'dan Haluk Dursun'a cenazesinde..
    25. Müslüman vekile Donald Trump'tan..
    26. Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile..
    27. Başkentte otobüs kazası: 8 yaralı
    28. Evinizi şıklaştırmanın en ucuz..
    29. Lunaparkta 2 kişiyi bıçaklayan çocuk..
    30. Patlıcan nasıl kurutulur? Patlıcan..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    20 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz