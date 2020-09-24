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Dünya Suriye'de bomba yüklü araç patlatıldı! Yaralılar var
Dünya

Suriye'de bomba yüklü araç patlatıldı! Yaralılar var

Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 3 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:02:00 -
Suriye'de bomba yüklü araç patlatıldı! Yaralılar var

Katil Esed rejiminin istikrarı sağlayamadığı Suriye’de her gün siviller hedef alınıyor. Teröristlerin kol gezdiği ülkede, bugün yine sivillere yönelik bombalı bir saldırı gerçekleştirildi.

Suriye’nin Resulayn ilçe sınırları içerisinde kalan Tel Halef köyünde, bomba yüklü bir araç patlatıldı. İlk belirlemelere göre, olay sırasında 3 sivil yaralandı. Yerel kaynaklar, bomba yüklü aracın bir pazar içerisinde patlatıldığını aktardı.

Patlamayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yaralılara patlama alanında ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra şahısları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Saldırından birkaç saat önce, aynı köyde bomba yüklü bir motosiklet patlatılmıştı. O saldırıda ise 2 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

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