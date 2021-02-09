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Dünya Suriye'de balistik füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Suriye'de balistik füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 21:34:00 -
Suriye'de balistik füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine akşam en az 6 balistik füze atıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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