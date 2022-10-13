Suriye'de askeri araca saldırı! Çok sayıda ölü var
Suriye’nin başkenti Şam’da bir askeri araca saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda Suriye askeri öldü.
Suriye’nin başkenti Şam’da bir askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda Suriye askeri hayatını kaybetti.
Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal bölgesinde bir askeri araca patlayıcılarla saldırı düzenlendi. Devlet haber ajansı SANA, bu sabah düzenlenen saldırıda çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 17 askerin öldüğünü aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.