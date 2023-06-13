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Gündem Suriye’de ABD helikopteri düştü!
Gündem

Suriye’de ABD helikopteri düştü!

Yeniakit Publisher
2023-06-13 10:17:00 -
Suriye’de ABD helikopteri düştü!

Suriye'de yaşanan helikopter kazası sonucu 22 ABD askeri yaralandı. Yapılan açıklamada kazaya neyin neden olduğunun henüz belirlenmediği ifade edildi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda nedeni henüz belirlenemeyen helikopter kazasında 22 Amerikan askerinin yaralandığı açıklandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan "yoğun bakım tesislerine" sevk edildiği kaydedildi. Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir "düşman ateşi" sonucu düşmediği ifade edildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

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haydut-terorist-hirsiz abd nin katil conilerinin kurtulmalari cok uzucu
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