Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj... Rolü içtenlikle takdir ediyoruz...

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusunda tutulan DEAŞ mensubu teröristlerin Irak'a nakledilmesi amacıyla yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. 21 Ocak tarihinde start verilen operasyon kapsamında, teröristlerin güvenli gözaltı tesislerinde tutulmasının hedeflendiği bildirildi.

Nakil görevinin ilk aşamasında, ABD güçleri Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı merkezinde bulunan 150 DEAŞ militanını Irak'taki güvenli bir bölgeye başarıyla sevk etti. Yapılan planlamalar doğrultusunda, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere nakledilecek ve sevk edilen DEAŞ'lı tutuklu sayısının 7 bine kadar çıkacağı öngörülüyor.

Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, bölgesel iş birliğine dikkat çekti. Cooper, "Irak hükümeti de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla yakın iş birliği içindeyiz ve DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasında oynadıkları rolü içtenlikle takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Amiral Cooper, operasyonun temel amacını ise şu sözlerle açıkladı:

"DEAŞ tutuklularının düzenli ve güvenli bir şekilde nakledilmesini sağlamak, ABD ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturacak bir kaçışı önlemek için çok önemlidir."

Öte yandan CENTCOM'dan konuya ilişkin bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada,

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Şara ve Cooper, Suriye hükümet güçlerinin SDG ile ateşkesi sürdürmesinin ve DEAŞ tutuklularının Suriye'den Irak'a koordineli bir şekilde transferini desteklemesinin önemini görüştü.

Cooper, Suriye lideri Şara'ya CENTCOM'un 7 bine kadar tutuklunun düzenli ve güvenli bir şekilde transferine ilişkin planını anlattı ve Suriye güçlerinin yanı sıra diğer tüm güçlerin de müdahale edebilecek herhangi bir eylemden kaçınması gerektiği yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Görüşmede, Suriye'de DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına yönelik güçlü bağlılıklarını yeniden teyit edildi.

2025 YILI BİLANÇOSU

Öte yandan CENTCOM verilerine göre, 2025 yılı içerisinde ABD ve ortak kuvvetler tarafından Suriye'de yürütülen operasyonlarda 300'den fazla DEAŞ militanı gözaltına alınırken, aynı dönemde 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.