Suriye Türkmen Meclisi heyetinden Karşıyaka'ya ziyaret





İZMİR (AA) - Suriye Türkmen Meclisi heyeti, Karşıyaka Spor Kulübüne ziyarette bulundu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve beraberindeki heyetin, kulübü ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, ziyaretin çok büyük anlam ifade ettiğini, tarihsel misyonları nedeniyle bir spor kulübünden çok daha fazlası olduklarını ifade etti.

Suriye Türkmen Meclisi ile ortak projelere imza atabileceklerini bildiren Büyükkarcı, "Önümüzdeki dönemde Suriye Türkmen Meclisi ile Suriye'deki güvenli bölgelerde ortak projeler geliştirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Muhammed Vecih Cuma ise kulübün kurucusu Zühtü Işıl'ın, Filistin ve Suriye başta olmak üzere birçok cephede savaşan yiğit bir Türk subayı olduğunu dile getirdi.

Zühtü Işıl'ın kulübü bir zeytin ağacının altında kurduğunu aktaran Cuma, şunları kaydetti:

"Kaf-Sin-Kaf'ın renklerinden yeşilin İslamiyeti, kırmızının Türklüğü simgelediğini biliyoruz. Armasında ay-yıldız taşımakla şereflendirildiğini de biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği bir kulüp olduğunu ve desteklediğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Türkiye'de ilk ziyaret etmek istediğimiz spor kulübü oldu. Kulübün kurulduğu 1912'de aynı devletin vatandaşlarıydık. Gönüllere hudut çizilemez. Bugün de bizlerin gönülleri bir ve beraberdir."

Suriye Türkmen Meclisi Koordinatörü Cemil Doğaç İpek ise Suriye'de Türkiye'nin desteği ile oluşturulan güvenli bölgelerde birçok spor kulübü kurduklarını anlatarak, "Bu vesileyle gençlerimizi kötü alışkanlık ve akımlardan uzak tutuyoruz. Bu noktada Karşıyaka Spor Kulübünden tecrübe aktarımına çok ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.



