0553 313 94 23

Suriye Türkmen Meclisi heyetinden Karşıyaka'ya ziyaret

- Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma:"Kulübün kurulduğu 1912'de aynı devletin vatandaşlarıydık. Gönüllere hudut çizilemez. Bugün de bizlerin gönülleri bir ve beraberdir"

05 Mart 2019 Salı 20:26
Suriye Türkmen Meclisi heyetinden Karşıyaka'ya ziyaret


İZMİR (AA) - Suriye Türkmen Meclisi heyeti, Karşıyaka Spor Kulübüne ziyarette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve beraberindeki heyetin, kulübü ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, ziyaretin çok büyük anlam ifade ettiğini, tarihsel misyonları nedeniyle bir spor kulübünden çok daha fazlası olduklarını ifade etti.

Suriye Türkmen Meclisi ile ortak projelere imza atabileceklerini bildiren Büyükkarcı, "Önümüzdeki dönemde Suriye Türkmen Meclisi ile Suriye'deki güvenli bölgelerde ortak projeler geliştirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Muhammed Vecih Cuma ise kulübün kurucusu Zühtü Işıl'ın, Filistin ve Suriye başta olmak üzere birçok cephede savaşan yiğit bir Türk subayı olduğunu dile getirdi.

Zühtü Işıl'ın kulübü bir zeytin ağacının altında kurduğunu aktaran Cuma, şunları kaydetti:

"Kaf-Sin-Kaf'ın renklerinden yeşilin İslamiyeti, kırmızının Türklüğü simgelediğini biliyoruz. Armasında ay-yıldız taşımakla şereflendirildiğini de biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği bir kulüp olduğunu ve desteklediğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Türkiye'de ilk ziyaret etmek istediğimiz spor kulübü oldu. Kulübün kurulduğu 1912'de aynı devletin vatandaşlarıydık. Gönüllere hudut çizilemez. Bugün de bizlerin gönülleri bir ve beraberdir."

Suriye Türkmen Meclisi Koordinatörü Cemil Doğaç İpek ise Suriye'de Türkiye'nin desteği ile oluşturulan güvenli bölgelerde birçok spor kulübü kurduklarını anlatarak, "Bu vesileyle gençlerimizi kötü alışkanlık ve akımlardan uzak tutuyoruz. Bu noktada Karşıyaka Spor Kulübünden tecrübe aktarımına çok ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 20:26
  1. Karşıyaka Spor Kulübü
  2. Suriye Türkmen Meclisi
  3. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti.
    1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    2. Gençlerbirliği'nde ikinci İbrahim..
    3. Avrupa borsaları İtalya hariç..
    4. AK Parti Grup Başkanı Bostancı:..
    5. Tamamen yerli ve milli! Mehmetçik için..
    6. "Spor ülkesi haline geleceğiz"
    7. Bakan Pakdemirli'den MHP il..
    8. Çocukların yaktığı ateşin büyümeden..
    9. Bakan Pakdemirli MHP Gaziantep İl..
    10. Bakan Pakdemirli: “2-3 yıl içinde..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    12. Akşener, Isparta'da seçim koordinasyon..
    13. Londra'da 3 paketten patlayıcı çıktı
    14. Binalı Yıldırım, kadın seçmenlerle bir..
    15. "31 Mart akşamında bir dönüşümü..
    16. "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda..
    17. Sultangazi’de çatı katı alevlere..
    18. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan..
    19. İzmir’de yürek sızlatan olay: Köpeği..
    20. TBMM Başkanı Şentop, KKTC’den ayrıldı
    21. Başkan Avcı kaptan koltuğunda
    22. Suriye Türkmen Meclisi heyetinden..
    23. İngiltere'nin başkenti Londra'da bomba..
    24. "CHP, Türkiye Uzay Ajansı kurulum..
    25. TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC'de net..
    26. “Dünya şehirleri ile rekabet edeceğiz”
    27. Dudu Kadın Çarşısı Akşehir'e değer..
    28. Boateng, Hummels ve Müller'e milli..
    29. Adıyaman'da okulun çatısında yangın..
    30. Tansiyonu yükseltecek Türkiye önerisi:..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar