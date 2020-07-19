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Aktüel

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 85'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 20:34:45 -
Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 85'e yükseldi.
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