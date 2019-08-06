Suriye sınırında hareketlilik: Terör örgütü YPG paçavraları indirildi

Akçakale ile bitişik yerleşim yeri olan Suriye tarafındaki Tel Abyad’da bölgeyi kontrol altında tutan YPG'nin paçavraları indirildi. DHA'nın haberine göre söz konusu paçavraların bugün öğleden sonra indirildiği bildiriliyor. Akçakale’den rahatlıkla görülen söz konusu paçavraların yerine başka birşey asılmadı.



ERDOĞAN, 'FIRAT'IN DOĞUSU'NA GİRECEĞİZ' DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Bursa'da yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyine ilişkin, "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. O bölgede güvenlik koridoru oluşmalı" demişti.