Suriye sınırında hareketlilik: Terör örgütü YPG paçavraları indirildi
Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, askeri hareketlilik yaşandığına ilişkin bilgiler gelirken, kentin hemen bitişiğinde, Suriye tarafında yer alan Tel Abyad’daki YPG paçavralarının ise indirildiği görüldü.06 Ağustos 2019 Salı 00:12
Akçakale ile bitişik yerleşim yeri olan Suriye tarafındaki Tel Abyad’da bölgeyi kontrol altında tutan YPG'nin paçavraları indirildi. DHA'nın haberine göre söz konusu paçavraların bugün öğleden sonra indirildiği bildiriliyor. Akçakale’den rahatlıkla görülen söz konusu paçavraların yerine başka birşey asılmadı.
ERDOĞAN, 'FIRAT'IN DOĞUSU'NA GİRECEĞİZ' DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Bursa'da yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyine ilişkin, "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. O bölgede güvenlik koridoru oluşmalı" demişti.
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