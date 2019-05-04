Suriye sınırında hareketlilik! Komando takviyesi yapıldı TSK, Suriye sınırına komandolar, zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye-Suriye sınır hattının Hayat bölgesine komandolar, zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komandolar, ZPT'ler ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı sınır hattına taşındı. Komandolar, askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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