Suriye sınırında hareketlilik! Komando takviyesi yapıldı
TSK, Suriye sınırına komandolar, zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı yaptı.04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:34
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye-Suriye sınır hattının Hayat bölgesine komandolar, zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komandolar, ZPT'ler ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı sınır hattına taşındı.
Komandolar, askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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