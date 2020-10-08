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Yerel Suriye sınırında ele geçirildi! Polis el koydu
Yerel

Suriye sınırında ele geçirildi! Polis el koydu

Suriye sınırında çalıntı ve tescilsiz motosiklet ele geçirildi. Polisin el koydu motosiklet otoparka çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:40:00 -
Suriye sınırında ele geçirildi! Polis el koydu

Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis ve jandarma tarafından tescilsiz ve çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesine yönelik çalışma yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, çalıntı ve tescilsiz onlarca motosiklet ele geçirildi. El konulan motosikletler çekiciler yardımıyla yediemin otoparkına götürülürken motosikleti kullanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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