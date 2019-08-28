Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi sınır hattında 1 terörist silahıyla yakalandı.28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi sınır hattında 1 terörist silahıyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir teröristin Suriye’den Türkiye’ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi Ceylanpınar ilçesi sınır hattında silahıyla yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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