Suriye sınırında 1 terörist yakalandı!
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.14 Aralık 2018 Cuma 18:14
Alınan bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla Suriye'den yurda gireceği yönünde istihbarat alan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Güvenlik güçleri, PYD/PKK mensubu teröristi, Boztepe Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.
Gözaltına alınan örgüt mensubu, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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