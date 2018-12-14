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Suriye sınırında 1 terörist yakalandı!

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.

14 Aralık 2018 Cuma 18:14
Suriye sınırında 1 terörist yakalandı!

Alınan bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla Suriye'den yurda gireceği yönünde istihbarat alan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçleri, PYD/PKK mensubu teröristi, Boztepe Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.

Gözaltına alınan örgüt mensubu, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:14
  1. Terörle Mücadele

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  • Mesut SarpMesut Sarp48 dk önce
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