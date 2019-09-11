Suriye sınırına TIR'larla beton blok taşınıyor
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına, beton blok sevkiyatı yapıldı.11 Eylül 2019 Çarşamba 13:23
Askeri araçlar eşliğinde ilçeye gelen beton blok yüklü 4 tır, Suriye sınırındaki askeri bölgeye giriş yaparak ilçenin batısına doğru ilerledi.
Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında dün TSK ve ABDaskeri unsurları, askeri araçlarla Suriye sınırının sıfır noktasında çalışma yapmıştı.
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