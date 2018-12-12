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Suriye sınırına tank ve fırtına obüs sevkiyatı başladı!

Kilis'ten Fırat’ın doğusundaki Suriye sınırına tank ve fırtına obüs sevkiyatı başladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:05
Suriye sınırına tank ve fırtına obüs sevkiyatı başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusundaki PKK/PYD’ye operasyon yapılacağını açıklamasından sonra akşam saatlerinde Kilis'ten Fırat’ın doğusundaki Suriye sınırına tank ve fırtına obüs sevkiyatı yapıldı. 

Tank ve fırtına obüs topları personeli ve askeri araçlar, geniş güvenli.şöşlklok önlemleri altında Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Fırat’ın doğusunda bulunan sınır birliklerine hareket etti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:05
  1. Kilis
  2. elbeyli
  3. Fırat'ın doğusuna operasyon

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