Suriye sınırına sevkiyat sürüyor! Operasyon an meselesi
Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon öncesi TSK tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.13 Ocak 2019 Pazar 15:11
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Çeşitli kentlerden gönderilen askeri araçları taşıyan tren, İskenderun Garı'na geldi.
Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek kentteki birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.
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