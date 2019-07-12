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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, obüs ve tank takviyesi yapıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 06:25
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriyesınırındaki askeri birliklere komando, obüs ve tank takviyesi yapıldı.

Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen komandoları taşıyan otobüsler ile obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 06:41
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Gaziantep
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