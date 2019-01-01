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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla yola çıkan askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

01 Ocak 2019 Salı 23:21
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 23:21
  1. Şanlıurfa
  2. haliliye

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