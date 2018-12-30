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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan askeri konvoy, Gaziantep yönüne doğru hareket etti.

30 Aralık 2018 Pazar 18:23
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.

Obüslerin yüklü olduğu tırlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden Gaziantep kara yoluna doğru hareket etti.
Bu arada, çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar da İskenderun ilçesine ulaştı.

Demir yoluyla İskenderun Garı'na getirilen araçlar, askeri personel tarafından vagonlardan indirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sınır birliklerine sevk edilmek üzere yola çıktı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:23
  1. Hatay
  2. Gaziantep
  3. Fırat'ın doğusuna operasyon
  4. İskenderun

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