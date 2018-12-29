0553 313 94 23

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Mardin'e doğru hareket etti.

29 Aralık 2018 Cumartesi 21:11
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Mardin'e hareket etti.

Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen ve sabah Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yapan askeri araçlardan oluşan konvoy sınıra doğru yola çıktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geçen askeri araçlar, Mardin güzergahına devam etti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 21:11
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. fıratın doğusu
  4. Fırat'ın doğusuna operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üs bölgesi yakınlarına çığ düştü: 1 yaralı, 1 şehit!
    1. Üs bölgesi yakınlarına çığ düştü: 1..
    2. Tottenham evinde mağlup oldu
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    4. Basketbol: Toplu sonuç
    5. Yok böyle polis! Yaralı köpeği..
    6. Bilecik'te "Kent & Başkan 2018 Ödül..
    7. Süt alerjisi
    8. MTTB'den 'Medya ve Siyaset Akademisi'..
    9. Elazığspor'da kayyum süreci
    10. ABD ilk depoyu boşalttı
    11. İstinat duvarı yan binanın üzerine..
    12. Gülümseyin, gülümsetin
    13. Suriye sınırına obüs sevkiyatı
    14. Aile çocuğa neler öğretmeli?
    15. Konya'da tonlarca kaçak et ele geçirildi
    16. B12’niz tükenmiş olabilir
    17. Erbakan Vakfı Mekke’nin Fethi'ni..
    18. Kara sinek hem faydalı hem zararlı!
    19. Osmanlıspor, ikinci yarı..
    20. GGC'den dansözlü skandal kutlama!..
    Kadir Topbaş'tan istifa açıklaması: İlk defa söylüyorum
    Kadir Topbaş'tan istifa açıklaması: İlk defa söylüyorum
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!