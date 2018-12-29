Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Mardin'e doğru hareket etti.29 Aralık 2018 Cumartesi 21:11
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Mardin'e hareket etti.
Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen ve sabah Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yapan askeri araçlardan oluşan konvoy sınıra doğru yola çıktı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geçen askeri araçlar, Mardin güzergahına devam etti.
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