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Suriye sınırına askeri sevkiyat

PKK'nın Fırat'ın doğusundaki varlığını sonlandırmak için yapılacak harekat an meselesi... Son olarak Hatay'a getirilen askeri araç konvoyu, Gaziantep yönünde harekete geçti. Araçların sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:16
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüs ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep yönüne hareket etti.

Daha önce Hatay'a gönderilen obüs ve askeri araçların yer aldığı konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru gitti.

Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:16
  1. Hatay
  2. Gaziantep
  3. askeri sevkiyat
  4. konvoy

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