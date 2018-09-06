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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü TIR'lar Kilis'e ulaştı.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:13
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü TIR'lardan oluşan askeri araçlar, Kilis'e geldi.

Batı illerindeki bazı birliklerden gönderilen ve aralarında tank yüklü tırların da bulunduğu askeri konvoy, Kilis'ten geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 15:13
  1. Kilis
  2. Suriye
  3. Suriye sınırı
  4. askeri sevkiyat

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