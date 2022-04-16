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Gündem Suriye savaşında Türkiye’yi suçlamıştı! İşte Temel Karamollaoğlu'nu çürüten maddeler
Gündem

Suriye savaşında Türkiye’yi suçlamıştı! İşte Temel Karamollaoğlu'nu çürüten maddeler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katliamcıları görmezden gelerek Suriye'deki savaşın suçlusu olarak kendi ülkesi Türkiye'yi suçlamasına tepkiler gelmeye devam ediyor. ORSAM Başkanı Prof.Dr. Ahmet Uysal; "Suriye'de savaşı başlatan Türkiye değil, Esed-İran ikilisidir" diyerek gerekçelerini teker teker yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 16:36:00 - 2022-04-16 16:56:48
Suriye savaşında Türkiye’yi suçlamıştı! İşte Temel Karamollaoğlu'nu çürüten maddeler

 YENİ AKİT  ANKARA 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katliamcıları görmezden gelerek Suriye'deki savaşın suçlusu olarak kendi ülkesi Türkiye'yi suçlamasına tepkiler gelmeye devam ediyor. ORSAM Başkanı Prof.Dr. Ahmet Uysal; "Suriye'de savaşı başlatan Türkiye değil, Esed-İran ikilisidir" diyerek gerekçelerini madde madde sıraladı.

İşte Prof.Uysal'ın açıklamaları:

Halk, barışçıl gösterilerde ısrarcıydı. 
Esed & akıl hocası İran şiddeti başlattı. 
Öldürmekten başka yöntem bilmeyen Esed ağır şiddete başvurdu. 
Silaha rağmen barışçıl gösteri diyen liderleri hapse attı & silah kullanmaya zorladı. 
ABD de bir yandan Suriyelileri teşvik etti. 
Obama demokrasiden yanayız ve destek olacağız mesajı verdi.
Ukrayna'dakinin tersini yaptı, destek olmadı. 
Diğer taraftan ABD, Esed'e seninle sorunumuz yok mesajı verdi. 
Amacı Türkiye ile İran'ı savaştırmaktı. 
Tank-uçaksavar verilmediği halde Esed'i 3 kere düşürme eşiğine geldiler. 
ABD rızasıyla Hizbullah, IŞİD, İran ve Rusya Esed'e yardıma geldi. 
İran'la savaşmayan Türkiye’den intikam için Obama, PKK-PYD'yi destledi.
BD'ye kızan TR, Astaba'da Rusya ile anlaştı. 
ABD telkiniyle Körfez ülkeleri de Suriye’den çıktılar, muhalefete desteği kestiler.
Türkiye katliamcı Esed'e karşı mazlum Suriye halkını destekledi ama yalnız kaldı.
Suriye’de savaşı başlatan Türkiye değil, Esed-İran ikilisidir, uzatan ise Rusya ve ABD'dir.

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