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Suriye Rusya’nın silah test üssü!

Esed’e destek ve bölgesel çıkarları için 2014’te Suriye’ye giren Rusya, o tarihten beri bölgede onlarca silahını test edip, geliştirdi. Ruslar son olarak S-500 hava savunma sistemini Suriye’de test etti. Rus kaynaklar, S-500 sisteminin en önemli parçalarının test edildiğini, tespit edilen problemlerin de giderildiğini söyledi.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:27
Suriye Rusya’nın silah test üssü!

Beşşar Esed’e ve bölgedeki çıkarları için 2014’te Suriye’ye giren Rusya, bölgeyi silah test üssü haline getirdi. 

İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklandırdığı haberine göre, S-500 Prometey savunma sistemlerinin en önemli parçaları Suriye’de test edildi.

İzvestiya’ya konuşan Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar S-500 Prometey hava savunma sisteminin en önemli parçalarının Suriye’de test edildiğini söyledi. Kaynaklara göre, S-500’ün test çalışmaları sırasında uzmanlar teçhizatın çalışmasındaki belirli problemleri tespit etti ve bu problemler hızlıca giderildi. Testler başarıyla tamamlandı.

Suriye uygun bölge

Rus Hava Kuvvetleri’nde eski bir Komutan Yardımcısı olan Korgeneral Ayteç Bijev, Rus ordusuna sevkiyatı yapılmadan önce tüm silahların parçalarının doğru çalıştığından emin olunmasına çok dikkat edildiğini söyledi.

Bijev’e göre, teçhizatlar sert iklim koşullarında ve zorlu teknik ortamda test ediliyor ve böylece eksiklikler görülüp giderilebiliyor. Çok tozlu ve sıcak olması nedeniyle de Suriye bu tür denemeler için uygun.

10 hedefi vurabiliyor

Yeni nesil S-500 füzeleri uzaktaki ve yüksekteki hedefleri vurabilme özelliği ile kıtalararası balistik füzeleri de yakalayabiliyor.

S-500’ler aynı zamanda uçak, helikopter, seyir füzeleri ve diğer hava araçlarını vurma özelliğine de sahip. 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen S-500’ler saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen süpersonik 10 balistik hedefi aynı anda vurabiliyor. 27 kilometre yükseğe çıkabilen S-500’ler hipersonik roketleri de vurma kabiliyetine sahip.

2020’de seri üretime geçecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu, S-500 sisteminin Rus ordusuna tedarikinin 2020’de başlayacağını bildirmişti.

Öte yandan Rusya’nın S-500’leri Suriye’de başarılı şekilde test ettiği haberlerinin dünyaya yayılması sonrası Rusya, “Test işlemlerinin yapıldığını” yalanladı. Moskova’nın bu açıklaması Suriye’de bulunan sisteme yönelik bir saldırıya engel olmak olarak yorumlandı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:27
  1. Beşşar Esed
  2. Suriye
  3. Rusya
  4. İzvestiya gazetesi
  5. Rusya Savunma Bakanlığı
  6. S-500 Prometey savunma sistemleri
  7. S-500 Prometey hava savunma sistemi
  8. S-500
  9. Rus Hava Kuvvetleri
  10. Komutan Yardımcısı Korgeneral Ayteç Bijev
  11. Rus ordusu
  12. Yeni nesil S-500 füzeleri
  13. uçak
  14. helikopter
  15. seyir füzeleri
  16. hava araçları
  17. hipersonik roketler
  18. Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu

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