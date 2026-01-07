  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Özgür Özel’den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!

Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!

Trump’ın çöktüğü petrol ABD yolunda: Sömürgecilik daha nasıl net açıklanabilir!

Ağzında sigarasıyla çıplak elle domuzu yakalayıp sevmişti! Çılgın Türk dünyanın gündeminde

Berlin buz kesti çaresizlik diz boyu! On binlerce kişi dördüncü geceyi de karanlık ve soğukta geçirdi!

Çin, Venezuela’nın en büyük ekonomik destekçisiydi Petrole çöken Trump Çin'e darbe vurdu

Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı

Şimdi de ABD Ankara Büyükelçisinden şikayetçi! Uluslararası diplomaside Özgür’ü tınlayan yok

Özgür Özel ve ekibi, iç cephe için tehdit

Enerji Bakanı: 2025’te 47.9 milyon varil petrol, 3.2 milyar metreküp doğal ürettik! Oyun değiştiren Türkiye yeni ufuklara yelken açıyor
Gündem Suriye ordusundan Halep'te şafak operasyonu! Terör inleri için düğmeye resmen basıldı!
Gündem

Suriye ordusundan Halep'te şafak operasyonu! Terör inleri için düğmeye resmen basıldı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Suriye ordusundan Halep'te şafak operasyonu! Terör inleri için düğmeye resmen basıldı!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep’te terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ve Ordu Operasyon Merkezi’nden yapılan son dakika açıklamalarıyla Halep’te tansiyon zirveye tırmandı. Terör örgütü PKK/YPG’nin Halep şehir merkezindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ve çok sayıda masumun hayatını kaybettiği kanlı saldırıların ardından,Suriye ordusu kapsamlı bir askeri harekat başlatacağını duyurdu.

Ordu kaynakları, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini "kapalı askeri bölge" ilan ederek, sivillere terör noktalarından derhal uzaklaşmaları çağrısında bulundu. Bölgedeki SDG mevzilerinin meşru hedef sayılacağını vurgulayan Şam yönetimi, terör tehdidi tamamen temizlenene kadar operasyonun kararlılıkla süreceğini bildirdi.

 

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu
Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu

Dünya

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu

Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!
Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!

Dünya

Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı
Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Dünya

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23