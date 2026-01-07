Suriye ordusundan Halep'te şafak operasyonu! Terör inleri için düğmeye resmen basıldı!
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep’te terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı ve Ordu Operasyon Merkezi’nden yapılan son dakika açıklamalarıyla Halep’te tansiyon zirveye tırmandı. Terör örgütü PKK/YPG’nin Halep şehir merkezindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ve çok sayıda masumun hayatını kaybettiği kanlı saldırıların ardından,Suriye ordusu kapsamlı bir askeri harekat başlatacağını duyurdu.
Ordu kaynakları, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini "kapalı askeri bölge" ilan ederek, sivillere terör noktalarından derhal uzaklaşmaları çağrısında bulundu. Bölgedeki SDG mevzilerinin meşru hedef sayılacağını vurgulayan Şam yönetimi, terör tehdidi tamamen temizlenene kadar operasyonun kararlılıkla süreceğini bildirdi.