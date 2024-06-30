Suriye normalleşirse Türkiye kazanır

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’in “Suriye-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye yönelik tüm girişimlere açığız” şeklindeki normalleşme sinyalini Akit’e değerlendiren Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdulkerim Aga’dan çarpıcı açıklamalar... Suriye’nin normalleşme ve barış için Türkiye’den başka çıkış yolunun olmadığını, Esed’in de bunu anlamaya başladığını belirten Abdulkerim Aga, şunları dile getirdi:

Tüm Suriyeliler geri döner

“12 yıldır süren iç savaşta Suriyeliler çok büyük acılar, kayıplar yaşadı. Yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. 14 milyon kişi ülkesini terk etti. Bu mültecilerin büyük bir kısmı ise hepimizin bildiği gibi Türkiye’ye sığınmış durumda. Eğer Esed rejimi yargılanmayacaklarına, zarar görmeyeceklerine dair garanti verirse Türkiye’deki bütün Suriyeliler ülkelerine döner. Esed açıklamasında samimiyse, Türkiye ile yakın ilişkiler kurar, terör örgütü PKK/PYD’ye karşı işbirliği yaparsa bölgeye barış gelir. Suriye’de Irak’tan daha zengin gaz ve petrol rezervleri var. Zaten bu yüzden küresel güçler iç savaş çıkartıp bu ülkeye çökmüş durumda. Eğer Suriye Türkiye ile yakın ilişkiler kurarsa, Türkiye ile işbirliği içinde çıkarılacak olan gaz ve petrol, Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevk edilebilir. Bu da Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden enerji sıkıntısı yaşayan Avrupa’nın enerji sorununu çözer.

Türk firmaları imar eder

Türkiye üzerinden boru hatlarıyla Avrupa’ya satılacak gaz ve petrolden gelecek paralarla dünyanın en büyük ve yetkin inşaat sektörüne sahip olan Türkiye Suriye’nin yeniden inşasını birkaç yıl içinde sağlayabilir. Eğer Suriye Türkiye ile yakın ilişkiler kurar, yeniden inşa konusunda anlaşırsa, gerek alt yapı, gerek konut gibi üst yapı konularında Türk firmaları Suriye’yi baştan sona yeniden imar eder. Bunların yanında tıpkı Irak’ta yapımı devam eden kalkınma yolu projesinin bir benzeri de Suriye ile hayata geçirilebilirse, Suriye-Ürdün-Mısır üzerinden Türkiye’nin Afrika’ya bağlanacağı kara ve demiryolu hattı bütün bölgeyi ihya eder. Türkiye 500 milyar doların üzerinde ihracat rakamlarına ulaşır. Bu ticaret yolu üzerinden geçtiği ülkelerin ticaretini artırır, Ortadoğu ve Afrika’ya refahı taşır.”