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Dünya Suriye Milli Ordusu'na 1000 yeni asker daha katıldı
Dünya

Suriye Milli Ordusu'na 1000 yeni asker daha katıldı

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile PKK/YPG'li teröristlerden arındırılan bölgelerde görev yapan Suriye Milli Ordusu saflarına 1000 yeni asker daha katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:37:00 -
Suriye Milli Ordusu'na 1000 yeni asker daha katıldı

Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altında bulunan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1000 askeri saflarına kattı.

Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesine bağlı Bzaa beldesinde, 6 aylık askeri eğitimlerini tamamlayan 1000 yeni üyesi için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.

Törene, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve bölge halkı katıldı.

Askeri geçit törenin ardından Hamza Tümeni askerlerinin savunma ve yakın dövüş gösterisi beğeni topladı. Hamza Tümeni saflarına yeni katılan askerler, ülkenin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde görev yapacak.

 

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