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Gündem Suriye Milli Ordusu takviye asker gönderdi! Harekat an meselesi
Gündem

Suriye Milli Ordusu takviye asker gönderdi! Harekat an meselesi

Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde yuvalanan teröristleri geri püskürtmek için bölgeye asker takviyesi yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 09:01:00 -
Suriye Milli Ordusu takviye asker gönderdi! Harekat an meselesi

Suriye'nin kuzeydoğusunda son bir yıldır Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun terörden temizlediği Rasulayn ilçe merkezine çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirildi.

YPG/PKK terör örgütü bu saldırıları Ayn İsa hattından sızdırdığı terör unsurları sayesinde gerçekleştirebildi. Uzun süredir kangren haline gelen YPG/PKK saldırılarının merkezinde Ayn İsa bölgesi var.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, son birkaç haftadır bölgede ufak çaplı çatışmalar devam ederken, Suriye Milli Ordusu dün gece saatlerinde bölgeye takviye güç gönderdi.

Suriyeli muhalif kaynaklar, operasyonun yakında başlayacağını öne sürdü.

Suriye Mil Ordusu, Ayn İsa bölgesinin yakınlarındaki Tina al-Jarid köyünü terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardığını açıkladı. Tina al-Jarid köyünün de kurtarılmasının ardından dün geceden bu yana bölgede, YPG/PKK’dan kurtarılan köy sayısı 3’e ulaştı.

 

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Yorumlar

Hadi bismila

Bu iran savaşı meden başlamıyor kenge havuzları kürt kanı endiniz iran bitsin de sıra sana gelsin bak neler olcak
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Yasemin

Suriye, Milli Ordusunun yanındayım arkasındayım, RABBİM ALLAH cc da yanlarında, ARKASINDA olsun.
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