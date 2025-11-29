  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güney Çin Denizi’nde kartlar yeniden dağıtılıyor! Pekin’den gövde gösterisi

Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı

Orhan Aydın “Türkiye için Mısır pazarında yeni fırsat kapıları açılıyor” Hedef 15 milyar dolar

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Savaşın ortasında şok: Zelenskiy’nin sağ kolu Yermak istifa etti

İşte skandalın belgesi! Kartal Belediyesi’nden Ali Mahir Başarır’ın villasına özel hizmet

Almanya’nın sağlık sistemini gurbetçiden duyun: ‘Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha’ diyenlere gelsin

Yerlikaya duyurdu: FETÖ’nün aktif hücrelerine eş zamanlı baskın! 92 hain yakalandı 59'u tutuklu

Türkiye yeniden IMO konsey üyesi

Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”
Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara o kente işaret etti! "Tüm Suriye’ye açılan kapımızdı"
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara o kente işaret etti! "Tüm Suriye’ye açılan kapımızdı"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara o kente işaret etti! "Tüm Suriye’ye açılan kapımızdı"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara "Halep, tüm Suriye’ye açılan kapımızdı" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Şara, Halep'in Esed rejimi güçlerinden kurtarılmasının yıl dönümü vesilesiyle Halep Kalesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Halep’in özgürleşmesini Suriye tarihinde "kritik bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Şara, "Halep'in kurtuluşunun ilk saatlerini hatırlıyorum. O anlarda çok şey kaybettik; halkımız büyük fedakarlıklar yaptı. Bugünlere gelene kadar kan sel gibi aktı." ifadelerini kullandı.

Halep'in yeniden özgürlüğüne kavuşmasının ülkede büyük bir umut oluşturduğunu belirten Şara, "Kahramanlarımızın Halep'e girip halkını eski rejimin zulmünden kurtarmasını anbean izlediğimiz o dakikalar, bugün hala yüreğimizde taze." diye konuştu.

"Halep, tüm Suriye'ye açılan kapımızdı"

Kentin stratejik önemine vurgu yapan Şara, "Bu anlarda Suriye'nin tamamı için yeni bir tarih yazılıyordu. Halep Kalesi bunun en güçlü sembolüdür." dedi.

Halep surlarından Şam'ın özgürleştiğini gördüklerini söyleyen Şara, "Bu kaleden mücahitlerimizin Şam’ın kalbine ilerleyişine tanıklık ettik. Halep’le birlikte tüm Suriye yeniden doğdu. Halep, tüm Suriye’ye açılan kapımızdı. Halep’in zinciri kırılınca hapishaneler özgürleşti, Suriye’nin çocuklarının yüzü yeniden güldü." değerlendirmesinde bulundu.

 

"Halep’in imarı, ülkenin yeniden inşasında vazgeçilmez ve temel bir adımdır"

Halep'in kurtuluşunun Suriye ve bölge için yeni bir umut doğurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Şara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yalnızca Halep'in kurtuluşunu kutlamıyoruz, aynı zamanda Suriye için yeni bir tarihin başlangıcını ilan ediyoruz. Halep’in imarı, ülkenin yeniden inşasında vazgeçilmez ve temel bir adımdır. Kent, ekonomi, imar ve kalkınma açısından ışık saçan bir merkezdir."

Yeniden inşa sürecinin birlik ve dayanışma içinde başarıya ulaşacağını ifade eden Şara, "Biz sadece Halep'in özgürleşmesiyle yetinmeyeceğiz. Yol, o ilk andan itibaren başladı. Hep birlikte Suriye’yi yeniden inşa etmek için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.

Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir eş-Şam ile Suriye Milli Ordusu, 27 Kasım 2024'te başlattıkları "Düşmanı Caydırma Operasyonu” kapsamında 29 kasım 2024’te Halep'i Esed rejimi güçlerinden kurtarmıştı.

Suriyelilere sağlık uyarısı! Ücretsiz hizmet dönemi sona eriyor
Suriyelilere sağlık uyarısı! Ücretsiz hizmet dönemi sona eriyor

Sağlık

Suriyelilere sağlık uyarısı! Ücretsiz hizmet dönemi sona eriyor

İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!
İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!

Dünya

İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!

Dışişleri Sözcüsü: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor
Dışişleri Sözcüsü: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

Gündem

Dışişleri Sözcüsü: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23