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Suriye anayasa komitesinde kimler var? Suriye anayasa komitesi nerede ve ne zaman toplanacak?

Suriye’de iç savaşı sonlandırmaya yönelik son dakika haberine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve Cenevre'de toplanacağını söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:56
Suriye anayasa komitesinde kimler var? Suriye anayasa komitesi nerede ve ne zaman toplanacak?

Suriye’de iç savaşı sonlandırmaya yönelik son dakika haberine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve Cenevre'de toplanacağını söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlered Ankara'da Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin bir araya geldiği üçlü zirve toplantısı yapılmıştı. Bu toplantıda Cenevre'de toplanacak Suriye anasaya komitesine iliştin vurgu yapılmıştı.

Suriye anayasa komitesinde kimler yer alacak?

Suriye Anayasa Komisyonu için oluşturulan 150 kişilik heyette tek bir isim pürüze neden olmuştu. Pürüz çözüldü, liste konusunda anlaşma sağlandı. Ama pürüze neden olan o isim YPG'nin ana omurgasını oluşturan SDG'ye mensup bir Arap olan şeyh Hamidi Dahham El-Carba idi. Peki sorun nasıl çözüldü? İşte detaylar...

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Esad rejimi ile yaptığı görüşmeler sonucunda muhalifleri bilgilendirdi. Şam usul kurallarında esneklik yaptı, muhalifler ise Carba ismi üzerinde esneklik gösterdi. Böylece Şammar Arap aşireti şeyhlerinden olan ve Esad'a çağrı yaparak bağlılığını açıklayan Carba,150 kişilik komisyon listesinde kaldı. Muhalifler ise buna karşılık usul kurallarında istediklerini aldı. Carba'nın 150 kişilik komisyon içerisinden pedersen tarafından seçilecek 45 kişilik anayasa yazım komitesinde de yer alması bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:56
  1. Ankara
  2. Suriye anayasa komitesinde kimler var?
  3. Suriye anayasa komitesi nerede ve ne zaman toplanacak?
  4. Suriye anayasa komitesinde kimler yer alacak?

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