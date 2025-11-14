Sürgünün acısı Bitlis’te hâlâ taze! Ahıska Türkleri o günleri unutamıyor!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Ahıska Türkleri, aradan uzun zaman geçmesine rağmen sürgün yıllarını unutamıyor.

Vatanlarından 81 yıl önce sürgün edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 9 yıl önce Türkiye'ye getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, huzur içinde yaşamlarını sürdürüyor.

Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen aileler, yıllarca devam eden sürgünün ardından Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ahlat'ta yeni bir hayata başlayan Ahıska Türkleri, 81 yıl önceki acı dolu günleri ve yaşadıkları zorlukları hafızalarından silemiyor.

89 yaşındaki Bergüzel Hasan, sürgün döneminde çocuk olduğunu ve o yılları hiçbir zaman unutamadığını söyledi.

Çok zor ve acı dolu günler yaşadıklarını anlatan Hasan, şöyle konuştu:

"Bir gece bizi topladılar. Sürgün demediler, '3 günlük gidip geleceksiniz.' dediler. Hayvan taşınan vagonlara çıkardılar bizi. 45 gün demir vagonlarda soğukta gittik. Dedeler, neneler hasta oldu. Küçük pencereler vardı. Çocuk ölse o pencereden atıyorlardı, büyük olsa kapıdan. Herkesi farklı yerlerde indirdiler. Kırgızistan'da bir kısmını bıraktılar. Biz Özbekistan'da indik. Özbeklerin bir odasında kalıyorduk. Annemle pamuk işinde çalıştık. Çalıştığımızın yerine akşam süt alıyorduk. Para yok, ekmek yok. Sonra 'Özbekistan'dan da çıkacaksınız.' dediler. Büyüklerimiz Ukrayna'ya ve çeşitli yerlere giderek bizleri götürecek yer aradılar. Yemedik, içmedik, giymedik ev yaptık. Sonra Ukrayna'ya gittik. 32 yıl yaşadık. Orada da savaş başladı. Allah ömrünü uzun etsin ve dünya durdukça yaşasın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı bize kucak açtı, buraya geldim."

- "Sürgünde olan acı günleri ailemiz bize anlatırdı"

84 yaşındaki Kibriya Bekir ise sürgün döneminde 3 yaşında olduğunu ve acı dolu yılları hep ailesinden dinlediğini belirtti.

Dedesinin koltuğunun altına bir namazlık alarak yollara düştüğünü dile getiren Bekir, "Ailem, Türkiye diyince gözlerinden yaş dökülürdü. Onlar göremedi ama bana nasip oldu. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Buralara geldik çok şükür. Sürgün döneminde Özbekistan'a gittik. Orada da kötü olmadık. Allah razı olsun bize baktılar. Sürgünde olan acı günleri ailemiz bize anlatırdı. Sürgünde olanları hiç unutmadık. Çok insanımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Şu anda bayrağımız kapıda asılıdır. Burada yaşadığımıza çok memnunum. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ahlat Temsilcisi Murat Resuloğlu da Ahlat'a yerleştikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Vatanlarına dönmenin sevincini yaşadıklarını belirten Resuloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ahıska Sürgünü'nün 81. yılındayız. O kadar yıl sonra ana vatanımızda, al bayrağın altındayız. Ahlat halkı ise ensar yaklaşımıyla bizi kabul etti. Babam sürgünde çok acılar yaşamıştı. Sonrasında Özbekistan'daki olaylar... Ben de o zaman 15-16 yaşlarındayım. Çok iyi hatırlıyorum. Ukrayna'ya geldik. Orada da zorluklar çektik ancak tekrar ayağa kalktık. Artık buradan bir yere gitmeyeceğiz. Burada ne yaparsak torunlarımız, çocuklarımız devam ettirecek. Allah başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ve himayesinde burada çok güzel ağırlandık."