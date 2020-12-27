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Teknoloji Surface Pro 8 için güzel haber
Teknoloji

Surface Pro 8 için güzel haber

Microsoft Surface Pro 8'in 4 ve 8 GB RAM seçenekleri ile geleceği belirtildi. Surface Pro 8'in yalnızca 4 GB RAM ile geleceği iddia edilmişti.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:06:00 -
Surface Pro 8 için güzel haber

Microsoft'un 2021'in başında piyasaya sürmesi beklenen yeni dizüstü bilgisayarı Surface Pro 8'in nasıl olacağı şu ana kadar pek çok yönüyle ortaya çıkmıştı. Şirketin yeni bilgisayarı, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan görsellerle gündeme gelmişti. Bilgisayarın nasıl bir tasarıma ve boyuta sahip olacağı bu görsellerle birlikte cevaplanmıştı.

Görsellerden gördüğümüz kadarıyla Microsoft Surface Pro 8, bir önceki nesil bilgisayar olan Surface Pro 7'yle aynı tasarımı taşıyacak. Fakat bilgisayar elbette donanım kısmında daha güncel parçalara yer verecek. Bugünse Surface Pro 8'in başlangıç modeli hakkında yeni bir bilgi paylaşıldı.

Paylaşılan yeni bilgi, Microsoft'un 2020 yılında olmamıza rağmen başlangıç modelinde sunduğu düşük özelliklere ait. Microsoft Surface Pro 8'in Intel Core i3 işlemci ve yalnızca 4 GB RAM'le gelmesi bekleniyordu. 2020 yılı için fazlasıyla düşük bir değer olan bu RAM miktarı, son haberlere göre artış yaşayacak.

WindowsLatest'ın haberine göre Microsoft, Surface 8 Pro'nun başlangıç modelinde yine Intel Core i3 işlemciye yer verecek olsa da RAM miktarında sonunda bir artış yapacak ve 8 GB RAM seçeneğine yer verecek. Bu RAM miktarı daha önce yalnızca Core i5 ve Core i7'li Surface Pro bilgisayarlarda bulunuyordu.

Microsoft, 8 GB RAM'i başlangıç modelinde standart olarak göstermeyecek ve standart RAM miktarı yine 4 GB olacak. Webtekno'nun aktardığına göre kullanıcılar, Surface Pro 8'i satı alırken RAM miktarını artırmak için ayrı para ödemek zorunda olacaklar. Ocak ayında tanıtılması gereken Surface Pro 8 bilgisayarlarının özellikleri son haberle birlikte aşağıdaki gibi şekillendi:

  • Intel Core i3, 4 GB ya da 8 GB RAM, 128 GB SSD
  • Intel Core i5, 8 GB RAM, 128 GB ya da 256 GB SSD
  • Intel Core i7, 16 GB RAM, 256 GB, 512 GB ya da 1 TB SSD
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