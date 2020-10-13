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Aktüel Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması sonuçlandı
Aktüel

Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması sonuçlandı

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın bu yılki birincisi Seyyit Abdullah Cahid Çelikçi oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:40:16 -
Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesinin piyanolu dörtlü (keman, viyola, viyolonsel, piyano) için yerli eser repertuvarını zenginleştirmek amacıyla düzenlediği "Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması" ödül töreni final konseriyle gerçekleştirildi.

Süreyya Operası Sahnesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirciye kapalı yapılan final konserinin ardından jüri üyelerinin yaptığı oylama sonucu dereceye giren 4 eser belirlendi.

Bosphorus Trio üyeleri Özgecan Günöz (keman), Çağlayan Çetin (viyolonsel) ve Özgür Ünaldı (piyano) tarafından jüriye icra edilen eserler, Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Özkan Manav, Gülsin Onay, Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın bu yılki birincisi Seyyit Abdullah Cahid Çelikçi olurken, Emir Can Pehlivan ikinci, Alexandra Nadin Bolşen de üçüncü oldu. Yarışmanın mansiyon ödülüne ise Yusuf İzeddin Mesçi layık görüldü.

Gecede seslendirilip ödül alan eserler, 18 Ekim Pazar saat 16.00’dan itibaren Kadıköy Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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