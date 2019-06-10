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Süresiz nafaka sonraki eşleri de mağdur ediyor!

Süresiz nafaka yüzünden sonraki eşlerin de mağduriyetleri dikkat çekiyor. Boşanmış biriyle yuva kurduğunu ifade eden Meltem Demir, “Eski eş üniversite mezunu, muhasebeci ama çalışmıyor. Koca parası yemek modaymış. Lütfen artık bizim sonraki eşlerin ve çocukların da sesi duyulsun, biz de kadınız” diye konuştu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
Süresiz nafaka sonraki eşleri de mağdur ediyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine alınacak yasal düzenlemeler arasında yer alan, ‘nafaka ödeme sistemi’ ile ilgili yasal değişiklik üzerinde çalışma sürerken, sonraki eşlerin nafaka yüzünden yaşadığı mağduriyetleri de dikkat çekiyor. Boşanmış biriyle yuva kurduğunu ifade eden Meltem Demir, “Eski eş üniversite mezunu muhasebeci ama çalışmıyor. Koca parası yemek modaymış. Lütfen artık bizim sonraki eşlerin ve çocukların da sesi duyulsun biz de kadınız” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine alınacak yasal düzenlemeler arasında yer alan, ‘nafaka ödeme sistemi’ ile ilgili yasal değişiklik üzerinde çalışma sürerken, nafaka yüzünden sonraki eşlerin mağduriyetleri de gözden kaçmıyor.

“800 TL nafaka ödemeye gücümüz yok!”

Daha önce boşanmış biriyle evlendiğini belirten Meltem Demir mağduriyetini anlatmaya şöyle başladı: “Ben sonraki eşim, eşim asgari ücretle çalışıyor, mahkeme 800 TL nafaka bağlamış. Gücümüz yok, maaşının 4’te birini nafaka olarak ödüyor. Büyük kızımı kaybettim, bir kızım daha var. 15 aylık istenmeyen gelinim, kayınvalidemler eski eşe 400 bin TL’lik ev verdi. Fatura, çocukların ve evin bütün masrafını karşılıyor. Eski eş mahkemede ispatlayamayalım diye evi önce annesinin sonra abisinin üstüne yaptı. Kayınvalidemle birlikte biz boşanalım diye eşimle uğraşıyorlar.

“Biz de kadınız!”

Eşime eksik nafaka ödemekten hapis kararı çıktı” diyen Demir, “Borç harç bulup yatırdık. Daha bu mahkeme bitmeden bir hapis kararı daha çıkarıldı. Bebeğim küçük, evim kira, bunu nasıl ödeyeceğiz. Eşim hapse girerse ben çocuğumla müşkül duruma düşeceğim. Amaçları zaten bu. Benim sürünmemi istiyorlarmış. Ölen çocuğuma bile etmedikleri laf kalmadı, ölümüne sevindiler. Ben artık gerçekten ruhsal olarak yoruldum. Eski eş üniversite mezunu muhasebeci ama çalışmıyor. Koca parası yemek modaymış. Lütfen artık bizim sonraki eşlerin ve çocukların da sesi duyulsun biz de kadınız” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
  2. nafaka ödeme sistemi
  3. Meltem Demir
  4. Koca parası
  5. nafaka

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