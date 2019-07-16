Süresiz nafaka mağduru Cenan Özcan: Nafaka zulmünden bizi kurtarın

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Boşanmalarda eşlere bağlanan ‘süresiz nafaka mağdurları’ çığlık seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. 1988 yılına kadar 1 yılla sınırlandırılan, ancak bu daha sonraki yıllarda yapılan düzenlemelerle ‘süresiz’ hale getirilen nafaka nedeniyle mağdurların sayısı gün geçtikçe daha da artıyor.

"İki gayri resmi evlilik yaptı ama evliliğini sürdüremedi"

Kendisini “Asgari ücretle çalışan süresiz nafaka mağduru” olarak tanıtan Cenan Özcan, “2004 yılında ilk eşimden anlaşmalı olarak boşandım ve 2007 yılında ise ikinci evliliğimi yaptım. Ayrıldığım ilk eşim 15 senelik süre içinde iki defa gayri resmi evlilik yaptı ama evliliğini sürdüremedi” şeklinde konuştu.

"Hâkim ‘Kızım iyi de 15 senedir niye herhangi bir hak talebinde bulunmadın?’ diye sormuyor"

Kabus dolu yılların boşandık tam 15 sene sonra başladığına dikkat çeken Cenan Özcan, şöyle konuştu:

"15 sene anlaşarak boşandığım eski eşim bana hem nafaka artırımı davası açtı ve hem de icra takibi başlattı. 17. madde o kadar çok suistimale açık ki; hakim, ‘kızım iyi de 15 senedir niye herhangi bir hak talebinde bulunmadın?’ diye sormuyor."

"Bizi bu zulümden kurtarın"

Bütün "süresiz nafaka mağdurları" gibi kendisinin de sürekli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gelecek olan haberleri takip ettiğini dile getiren ‘süresiz nafaka mağduru’ Cenan Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elazığ 1. İcra Dairesi aracılığıyla bana çarşaf gibi bir liste gönderdiler. Benden 17 bin TL’yi aşkın para istiyorlar. Asgari ücretle bunu nasıl ödeyeyim? Size soruyorum... Lütfen, sizden istirham ediyorum devlet büyüklerim süresiz nafakaya adil bir düzenleme getirin. Bizi bu zulümden kurtarın."